Augusto Inácio não resistiu aos maus resultados do Moreirense e foi demitido do cargo. O técnico vai ser substituído por Petit, que começou a temporada ao serviço do Tondela e que estava de momento sem clube. O novo treinador começa a trabalhar esta terça-feira.

Inácio pegou no Moreirense com a época em andamento, substituindo Pepa. Em 15 jornadas na Liga, somou três vitórias e quatro empates e deixa a equipa quatro pontos acima da linha de água.

Continuar a ler

Ficará para a história como o treinador que conquistou a Taça CTT para o Moreirense, o primeiro troféu nacional do clube. Depois disso, em oito jornadas, não voltou a vencer.

Autor: Bruno Freitas