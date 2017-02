Continuar a ler

"Este é que é o jogo transcendente. Entendo que, se ganharmos este jogo com o Feirense, 90% de possibilidades que temos de ficar na 1.ª Liga ficam garantidas. Eu sei que uma vitória, a seguir a uma grande vitória, pode ser a embalagem para uma segunda volta bem melhor. Perde-se o encanto [da vitória da Taça da Liga] se não ganharmos ao Feirense", disse Augusto Inácio em conferência de imprensa.O técnico dos minhotos tem, no entanto, a convicção de que o adversário tem um pensamento semelhante, pelo que espera "muitas dificuldades" frente à equipa orientada por Nuno Manta."O adversário está a pensar no mesmo porque, se ganhar, fica com quatro pontos de avanço sobre nós. Espero muitas dificuldades. Espero um jogo muito mais complicado do que o jogo da final", analisou Augusto Inácio.Questionado sobre se a euforia pela conquista histórica da Taça da Liga está a ajudar ou a dificultar a preparação do próximo jogo, o técnico procurou vincar que essa festa faz parte do passado."As pessoas que são boas profissionais e que querem continuar a ganhar não podem estar a viver do passado. Eu, se quiser lembrar-me de alguma coisa, tenho de ir ao museu e perceber o que aconteceu naquela final porque já esqueci. O presente, neste momento, é Feirense e é nisso que temos de estar focados", salientou.Quanto aos jogadores, Inácio acredita que "a resposta vai ser boa", deixando o recado: "Quem não reagir desta forma é porque não sabe ser campeão".Na terça-feira, último dia de 'mercado' de inverno, o Moreirense garantiu quatro reforços: Sougou, por empréstimo dos ingleses do Sheffield Wednesday, Ary Papel e Wallyson, do Sporting, e Alex, do Vitória de Guimarães.Augusto Inácio avançou que nenhum dos novos jogadores está em condições de jogar e deixou mais um recado, desta feita dirigido aos reforços."Já lhes disse que chegam para acrescentar número e qualidade a um grupo que é bom. Nada lhes garante que cheguem aqui e que jogam. Não olho a nomes, nem estatuto, nem de onde chegam. Neste momento, parece-me que não têm ritmo para aquilo que quero. Diz-me como treinas, dir-te-ei como jogas. Neste momento, como treinas, não jogas", concluiu.Moreirense e Feirense jogam quinta-feira, pelas 19H em Moreira de Cónegos, num jogo com arbitragem de Bruno Paixão da Associação de Futebol de Setúbal.