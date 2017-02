Continuar a ler

Inácio admitiu que o jogo vai ser importante para os dois clubes, mas garantiu que o seu foco está no que a sua equipa pode fazer e frisou que o seu grupo "encara os jogos sempre com a perspetiva de os ganhar"."Mas também sabemos que quando não há vitórias, a cada jornada que passa, vai sendo mais difícil a recuperação. A motivação, o extra, é sempre com vitórias. É importante ganhar porque, além de somar os três pontos, a equipa eleva os índices de confiança. Isso não se tem com palavras. Isso adquire-se com vitórias e com golos", apontou o técnico.Já sobre o Estoril, Augusto Inácio descreveu um grupo com "uma ideia de jogo bem definida", uma equipa que "gosta de povoar bem o meio campo e é muito rápida nas transições", elogiando sobretudo a velocidade de Licá e o jogo interior de André Claro.O Moreirense não vence há três jogos - após a conquista da Taça da Liga (vitória por 1-0 sobre o Sporting Braga), empatou (1-1) com o Feirense e perdeu com o Marítimo (1-0) e com o Sporting (3-2) - pelo que Inácio quer mais pragmatismo e mais concentração."É altura de revertermos a situação e ganharmos este jogo até porque a nossa vida não está fácil, como nunca esteve", resumiu.Augusto Inácio não pode contar com Sagna, André Micael, nem Dramé devido a castigo e teve "duas baixas de última hora" em "acidentes de treino": Wallyson teve uma entorse hoje e Ramirez queixou-se na quinta-feira do tendão de Aquiles, revelou.Moreirense e Estoril defrontam-se no sábado, pelas 15 horas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Rui Oliveira da associação do Porto.