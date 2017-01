Continuar a ler

"A ligação na frente de ataque teve falta de clarividência. Não estivemos bem no último passe. Em Chaves e em Braga perdemos, mas jogámos bem. Aqui concretizámos. Às vezes penso o que é mais importante. A verdade é que isto deu pontos. Comigo aqui é a primeira vez que não sofremos golos em dois jogos seguidos. Ainda estamos na zona dos aflitos. Isto altera um bocadinho, mas não altera a nossa aflição", acrescentou.



Inácio falou ainda do facto de ter lançado Fernando Alexandre (contratado à Académica) a titular e da substituição de Francisco Geraldes logo aos 36'. "O Alexandre fez a estreia e fez um belíssimo jogo. O Geraldes saiu. Teve gripe ontem [domingo]. Hoje estava apto para jogar, mas vi que não conseguia dar ao jogo o rendimento todo que precisávamos naquele momento", explicou o treinador do Moreirense.

O Moreirense voltou aos triunfos na Liga depois de três derrotas seguidas na prova mas Augusto Inácio admitiu que os três pontos conquistados frente ao Belenenses (vitória por 1-0) não foram fáceis de alcançar no encontro que fechou a 16.ª jornada do campeonato."Foi um jogo ganho com muito sofrimento. O Belenenses em termos de posse foi superior ao Moreirense na primeira parte. Não pegámos no jogo como devíamos ter pegado. Pouco envolvimento, pouca criatividade. Na segunda parte, expressámos mais poder de fogo e tivemos uma pontinha de sorte e uma pontinha de azar. Sorte quando um jogador do Belenenses mandou à trave e azar quando não marcaram uma grande penalidade ao Moreirense. É preciso ser coerente", começou por salientar o técnico da turma minhota.

Autor: Lusa