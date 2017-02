Na ressaca do sensacional triunfo na final da Taça CTT, o Moreirense não conseguiu melhor do que um empate caseiro (1-1) frente ao Feirense, numa partida em atraso da 19.ª jornada da Liga NOS. Ainda assim, Augusto Inácio não deixou de elogiar a sua equipa."Claro que, quando a condição física se ressente, a qualidade de jogo também se altera. Mas tenho de dizer isto: os meus jogadores, os jogadores do Moreirense, foram uns heróis neste jogo. E tenho de dar palavras de reconhecimento ao Cauê e ao Fernando Alexandre, que só no aquecimento pude perceber se contava com eles ou não. Já tínhamos outra ficha para entregar, mas estiveram ali com dificuldades, com desgaste. Não podia contar com os novos", salientou o técnico da equipa de Moreira de Cónegos."Aquele golo não devia ter sido sofrido por nós. Foi um erro, mas mesmo assim, com este desgaste todo, com estas dificuldades, fizemos um bom jogo e conquistamos um ponto. Não estou descontente, mas é verdade que preferia os três pontos. Mas não posso apontar nada aos meus jogadores", acrescentou Augusto Inácio, garantindo que a euforia da vitória na Taça da Liga não teve nada a ver com o menor rendimento: "Os jogadores regressaram logo à terra. Este era um jogo importantíssimo e sabia que a equipa se ia ressentir fisicamente. Não é por acaso que outras equipas têm quase dois planteis e fazem rotações. Nós temos de fazer isto à nossa medida."

Autor: Lusa