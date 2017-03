Continuar a ler

O Moreirense segue em 16.º lugar, com 19 pontos, apenas um acima dos lugares de despromoção, enquanto o Boavista está mais confortável na tabela classificativa, na nona posição, com 29 pontos.Augusto Inácio admitiu "algum desconforto" pelas exibições não estarem a ser acompanhadas de pontos, prometendo uma equipa "pragmática" com o Boavista, porque "as vitórias morais não somam pontos"."A luta pelo ponto é terrível, ganhar é cada vez mais difícil. Somar pontos também. O que a nós nos faz algum desconforto é saber que jogamos muito bem, os adversários não nos são superiores, mas não conseguimos ganhar e nem sequer empatar", analisou Inácio.Na receção aos axadrezados, que agora são orientados exatamente pelo antigo treinador do Moreirense, Miguel Leal, espera um "jogo bastante agressivo, no bom sentido da palavra", e com "muita determinação e muita raça", em que "todos os detalhes são importantes"."Temos de estar atentos. O Boavista é uma boa equipa. Também somos uma boa equipa, já o provámos, só que a pontuação em relação a nós não nos dá esse conforto. Temos de ter o arcabouço suficiente para lidar com isto e encarar cada jogo como se uma final se tratasse", concluiu.Moreirense e Boavista defrontam-se sexta-feira, pelas 20:30, em Moreira de Cónegos, numa partida com arbitragem e Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.