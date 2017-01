Continuar a ler

"Compreendo que isto seja um momento histórico. Claro que já tenho alguma experiência de algumas conquistas e, tal e qual como levámos a Taça da Liga na desportiva, também levo isto na desportiva. Compreendo a euforia, mas acima de tudo tenho de pensar no jogo de quinta-feira porque esta gente que está aqui a apoiar-nos, vai exigir-nos a vitória na quinta-feira e temos de estar preparados", disse o treinador Augusto Inácio.O técnico falava à Lusa em pleno relvado do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, estádio onde cerca de dois milhares de adeptos esperavam os 'heróis' que afastaram na fase de grupos o FC Porto (1-0) e nas meias-finais o detentor do título, o Benfica (3-1) e finalmente, na final, o Sporting de Braga, que era tido como favorito."A festa vai ter de acabar agora. Na quinta-feira, há outra festa para ganhar três pontos, que é importante. É importantíssimo. Este jogo para mim é transcendente. Três pontos com o Feirense dá-nos um conforto para aquilo que pretendemos", disse Inácio que questionado sobre qual o segredo para esta conquista histórica falou em "trabalho, dedicação e um grande espírito de grupo".Depois de desfilar com a taça pelo relvado e de uma receção na câmara de Guimarães, concelho ao qual pertence a pequena vila de Moreira de Cónegos, o plantel do Moreirense concentrou-se no trabalho, uma vez tinha treino agendado para hoje à noite.Na quinta-feira, o Moreirense, 14.º classificado da I Liga com 17 pontos, recebe o Feirense, que segue um lugar acima e também com mais um ponto, em encontro marcado para as 19:00.