Continuar a ler

Inácio sublinhou, no entanto, que não quer alimentar mais a polémica da arbitragem."Tem de se mudar o chip, os presidentes e treinadores têm de assumir quando são beneficiados. Entretanto, houve uma reunião com o Conselho de Arbitragem e já não me vou pronunciar mais sobre o que queria dizer", referiu."Em relação ao árbitro, foi ele que me expulsou no primeiro jogo, na Feira, para a Taça da Liga. Entendeu que eu disse uma coisa, que eu não disse. Expliquei-lhe isso no final do jogo, tive testemunhas disse, mas prevaleceu o relatório do árbitro e falhei o jogo com o Nacional da Madeira. Não vou contribuir para destabilizar com comentários desajustados em relação à arbitragem. Continuo a acreditar nos árbitros, não deixo de acreditar no Fábio Veríssimo. Já que houve esta reunião, vamos procurar que as coisas se acalmem mais", acrescentou