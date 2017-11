Continuar a ler

De acordo com a FPF, "o dinheiro será aplicado em obras de reconstrução de casas de primeira habitação de famílias carenciadas dos concelhos afetados pelo fogo", e os números atingidos resultam de bilheteira e telefonemas "solidários" para uma linha própria.Os bilhetes para o jogo de sexta-feira com a seleção saudita, em Viseu (20H45), encontram-se esgotados, estando ainda disponíveis entradas para o jogo de Leiria, com os Estados Unidos, na terça-feira, à mesma hora.Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial'2018, os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos, terão, assim, esse lado solidário, com as três estações televisivas generalistas a transmitirem em simultâneo os dois jogos.Estes "amigáveis" serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.Os incêndios florestais ocorridos em Portugal este ano provocaram mais de cem mortos, cerca de trezentos feridos e acima de 500 mil hectares de área ardida.