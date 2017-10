Os inspetores da Polícia Judiciária, João Craveiro e Ana Góis, reiteraram esta sexta-feira, no Tribunal Judicial da Comarca de Santa Maria da Feira, a existência de indícios de corrupção desportiva que envolvem o Moreirense.

Tratou-se da segunda sessão de um julgamento onde são arguidos Pedro Magalhães, filho do presidente emblema minhoto, Vítor Magalhães, bem como Manuel Orlando ‘Alhinho’, um dos vice-presidentes do clube, Sérgio Grilo e Mendes, também ex-jogadores dos cónegos, e José Williams, ex-futebolista da Naval. Todos eles acusados dos crimes de corrupção desportiva ativa e passiva na forma tentada e consumada, e ainda de branqueamento de capitais.

O caso remonta ao final da temporada 2011/12, numa altura em que o Moreirense lutava pela subida à 1ª Liga. Através de Pedro Magalhães e Alhinho, o clube vimaranense terá pedido aos jogadores Sérgio Grilo e Mendes que subornassem colegas da Naval e do Santa Clara, sendo Williams, alegadamente, o único a ter aceite a proposta, tendo sido expulso na partida frente ao Moreirense.

Na sessão inaugural, Manuel Godinho, à época jogador da Naval, confirmou ter sido abordado com uma proposta de 5 mil euros, que rejeitou. Na altura, Williams não admitiu ter sido sondado. Lourenço, que alinhava pelo Santa Clara, confirmou abordagens.

Para além dos inspetores da PJ, foram ainda ouvidos Nélson Lenho, atual jogador do Aves que na altura alinhava pelo Santa Clara, bem como o antigo guarda-redes Palatsi.

No final, Ricardo Sá Fernandes, advogado do Moreirense, tomou a palavra. "Não há nada, por mais leve que seja, daquilo que ocorreu ou tenha ocorrido, que seja da parte do Moreirense. Quanto ao resto não me vou pronunciar, mas vou aguardar pelo desenrolar dos acontecimentos", frisou. A próxima audiência está marcada para quarta-feira. Caso o Moreirense seja considerado culpado, pode mesmo ser punido com a descida de divisão.