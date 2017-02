Parece ser apenas uma questão de tempo e dentro de poucas jornadas o Boavista deverá festejar a permanência. Após sete anos afastados dos grandes palcos, os axadrezados estão a realizar o campeonato mais tranquilo desde que regressaram à 1ª Liga . São já 29 pontos somados, mais oito do que nas duas épocas anteriores. Mesmo antes da descida na secretaria, por esta altura do campeonato, é preciso recuar até 2005/06 para se obter um registo melhor.Ou seja, os antigos campeões nacionais recuperaram o bom hábito de vencer (mais vezes) e Miguel Leal até prometeu "coisas bonitas" até ao final da época. O primeiro dos desejos será travar o FC Porto. O rival da Invicta desloca-se ao Bessa num momento em que o Boavista vai numa série de nove jogos onde apenas perdeu por uma vez (Belenenses). Pelo meio houve o tal empate no Estádio da Luz (3-3) e vitórias em Arouca e na Choupana.

Autor: Ricardo Vasconcelos