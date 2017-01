O União da Madeira anunciou esta quinta-feira a contratação de Kevin e Kainã, dois gémeos brasileiros que vão começar por treinar na equipa B dos insulares.O primeiro, central de posição, jogou no país de origem no Internacional e no Esporte de Santa Catarina. Já Kainã, avançado-centro de 20 anos, passou por Internacional, São José, União Frederiquense e Santo André no Brasil.A duração do contrato de ambos não foi revelada.

Autor: Flávio Miguel Silva