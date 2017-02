O União da Madeira, da 2.ª Liga, venceu a sua equipa B por 4-0, em jogo de preparação, disputado no Complexo Desportivo do clube, na Camacha.O reforço Luan Santos, com dois golos, João Caminata e Luís Carlos apontaram os golos, frente à sua congénere B, conjunto orientado por José Viterbo e que lidera o campeonato regional da Madeira, com os mesmos pontos do Porto da Cruz.O União da Madeira que ocupa o 12.º lugar, com 31 pontos, defrontará no próximo domingo, no Estádio Municipal 25 de Abril, a partir das 15H, o Penafiel, sexto com 35 pontos, em jogo relativo à 25.ª jornada da 2.ª Liga.

Autor: Lusa