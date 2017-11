Continuar a ler

O teor do diálogo que o investidor flaviense teve com o seu treinador, numa conversa que aconteceu antes do início dos trabalhos, não foi revelado. Contudo, certamente que o principal tópico da conversa andou em torno do desempenho que resultou na eliminação da Taça de Portugal frente ao Santa Clara, bem como pelo facto de o horizonte desportivo do Chaves estar agora reduzido ao campeonato.



Manhã de trabalho diferente em Vila Pouca de Aguiar com Francisco Carvalho, principal investidor da SAD do Chaves e também presidente honorário do clube transmontano, a assistir ao desenrolar do treino que marcou o arranque da preparação com vista à deslocação a Belém.Uma mensagem indireta para o grupo de trabalho depois da eliminação da Taça de Portugal, nos Açores, mas que Francisco Carvalho fez questão de passar através do treinador Luís Castro, uma vez que, apesar de ter assistido ao desenrolar integral da sessão, o dirigente não foi ao balneário nem chegou a conversar com os jogadores.

Autores: Paulo Silva Reis e Pedro Malacó