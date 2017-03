As negociações têm-se intensificado e poderá haver fumo branco a qualquer momento. A SAD do Vilafranquense procura um investidor para preparar a próxima temporada com outros argumentos e atacar uma inédita presença na Segunda Liga já em 2017/18. A entrada de dinheiro em Vila Franca de Xira é uma variável incontornável é por isso que os responsáveis do emblema do Campeonato de Portugal Prio envidam esforços em busca do mesmo que pode chegar por via de Pedro Maia (em primeiro plano, à esquerda).O empresário português ligado a um grupo luso-canadiano marcou presença no domingo no Campo do Cevadeiro ao lado presidente Rodolfo Frutuoso. Pedro Maia assistiu à partida entre o Vilafranquense e o Mafra, que terminou com um nulo a contar para a Série F de Permanência do CPP. O representante do grupo de investidores terá gostado do que viu no Ribatejo para além do futebol, seja pela boa afluência de adeptos ao recinto ou até pela animação ao intervalo no relvado.Recorde-se que a Eurofoot é o sócia maioritária da SAD desde a sua criação, ou seja, desde 2013.

Autor: Flávio Miguel Silva