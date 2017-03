Continuar a ler

A intenção da sociedade anónima desportiva liderada por Rodolfo Frutuoso é chegar a breve trecho à Segunda Liga sendo que para isso não existem dúvidas que é preciso um plantel de qualidade superior ao atual para alcançar o objetivo delineado há quatro anos.



Recorde-se que o Vilafranquense regressou esta época aos nacionais depois de mais de uma década a marcar presença nos campeonatos distritais. A equipa orientada por Filipe Coelho figura neste momento no terceiro posto da Série F referente à Permanência/Descidas, com 12 pontos. A intenção da sociedade anónima desportiva liderada por Rodolfo Frutuoso é chegar a breve trecho à Segunda Liga sendo que para isso não existem dúvidas que é preciso um plantel de qualidade superior ao atual para alcançar o objetivo delineado há quatro anos.Recorde-se que o Vilafranquense regressou esta época aos nacionais depois de mais de uma década a marcar presença nos campeonatos distritais. A equipa orientada por Filipe Coelho figura neste momento no terceiro posto da Série F referente à Permanência/Descidas, com 12 pontos.

A ascensão desportiva do Vilafranquense não tem passado despercebida. Os ribatejanos subiram dois escalões desde que passaram a ser detidos pela Eurofoot em 2013 e, para pensar além do Campeonato Portugal Prio, é preciso algo mais, a começar por investimento.sabe que há dois grupos, um luso-canadiano e outro brasileiro, interessados em investir na SAD do Vilafranquense. As negociações estão avançadas e tudo leva a crer que temporada 2017/18 seja já preparada com novo investidor e 'dinheiro fresco', sem que a Eurofoot perca o controlo da maioria da SAD do emblema de Vila Franca de Xira.

Autor: Flávio Miguel Silva