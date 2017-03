Continuar a ler

No Grupo C do Mundial, Portugal, que defende o título, estreia-se a 28 de abril, frente ao Panamá, defronta o Paraguai, a 30, e fecha o agrupamento a 2 de maio, face aos Emirados Árabes Unidos.Depois de ser campeão asiático, o Irão vai integrar o Grupo B, juntamente com Itália, México e Nigéria, enquanto o Japão vai jogar com o Brasil, o vice-campeão em título Taiti e a Polónia no Grupo D.O Grupo A será composto pelas anfitriãs Bahamas, a Suíça, o Senegal e o Equador.Nas 18 edições do Mundial já realizadas, o Brasil, que é o único totalista em fases finais, venceu 13 vezes, contra duas de Portugal (2001 e 2015), duas da grande ausente Rússia (2011 e 2013) e uma da França (2005).