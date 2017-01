Continuar a ler

O jogador iniciou a época 2016/2017 na Bulgária, no Lokomotiv Plovdiv, ao serviço do qual disputou apenas cinco jogos e não apontou qualquer golo.



Osama Rashid, que assina contrato com a formação açoriana por um ano e meio, começa a integrar os treinos ao comando do técnico Carlos Pinto na segunda-feira.



O Santa Clara joga domingo com a Académica, em encontro da 23.ª jornada da 2.ª Liga. O jogador iniciou a época 2016/2017 na Bulgária, no Lokomotiv Plovdiv, ao serviço do qual disputou apenas cinco jogos e não apontou qualquer golo.Osama Rashid, que assina contrato com a formação açoriana por um ano e meio, começa a integrar os treinos ao comando do técnico Carlos Pinto na segunda-feira.O Santa Clara joga domingo com a Académica, em encontro da 23.ª jornada da 2.ª Liga.

O Santa Clara contratou o médio iraquiano Osama Rashid, que na época 2015/2016 jogou no Farense, adiantou à Agência Lusa fonte da direção do clube.Osama Rashid, de 25 anos e nacionalidade holandesa, cumpriu na época passada 43 jogos ao serviço do Farense, da 2.ª Liga, marcando sete golos.

Autor: Lusa