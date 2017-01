Continuar a ler

As águias chegam a este duelo com a confiança renovada, após terminarem a série de oito jogos sem vencer (3-2 ao V. Guimarães B). Já os piedenses estão na pior sequência da época, mas Hélder está pouco preocupado com isso. "Não ligamos muito aos resultados e não damos importância à derrota do Cova da Piedade no último jogo. Na semana passada preparámo-nos para enfrentar uma equipa mais jovem, agora vamos encontrar outra mais experiente", atirou.



Fator casa



De um lado, um plantel marcado pela experiência de jogadores como Pedro Alves (37 anos), Silas (40) e Evaldo (34). Do outro, uma fornada cheia de jovens talentos, com uma média de idades abaixo dos 20 anos. Cova da Piedade e Benfica B defrontam-se hoje, com as águias a mostrarem-se destemidas face à experiência da equipa da casa, que não vence há quatro jogos."O Cova do Piedade está bem orientado e é uma equipa que não se ‘desmonta’ muito. Jogamos fora, mas estamos preparados para colocar no relvado as nossas dinâmicas para mandar no jogo", referiu Hélder Cristóvão, técnico dos encarnados, que não vai contar com o contributo de João Carvalho, castigado.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto