"O Portimonense é uma excelente equipa, com grandes valores individuais, e a subida de divisão já não lhe escapa". A frase pertence a Hélder Cristóvão, treinador do Benfica B, que sabe bem as enormes dificuldades que a sua equipa vai ter hoje pela frente, perante o líder destacado da classificação. Mas, para grandes dificuldades, grandes soluções. E o plano das águias para travar os algarvios passa pela irreverência de uma equipa jovem e cheia de vontade de recolocar o Benfica no caminho das vitórias.

"Estamos a fazer um campeonato seguro, fruto de muito trabalho e esforço coletivo. E essa irreverência nota-se em alguns momentos dos jogos", defendeu o técnico de 45 anos, em declarações à BTV, preferindo retirar carga emocional ao encontro desta tarde, no Seixal. "Vamos defrontar o líder do campeonato, uma excelente equipa, e por isso será um jogo que, taticamente, irá trazer-nos dificuldades. Mas isso não significa mais responsabilidade. Será, isso sim, uma grande oportunidade para os jogadores continuarem a crescer."

Elogios ao rival Embora já tenha vivido melhores tempos esta época, o Portimonense continua comodamente instalado no topo da classificação (mais 12 pontos do que o 2º classificado). E Hélder Cristóvão não tem problemas em reconhecer a grande qualidade do adversário de hoje: "Tem vários jogadores lesionados, mas continua a ser uma equipa forte, muita segura e que respira confiança."

Autor: José Manuel Paulino