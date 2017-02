O Boavista procura regressar às vitórias em casa, depois de perder com o Belenenses na 19ª jornada, e Iuri Medeiros confessa que "complicado será sempre, pois o Sp. Braga é uma grande equipa". "Vamos procurar ganhar", afirma o esquerdino, juntando muito otimismo para o futuro. "Estamos no bom caminho, mas não vamos jogar a pensar na classificação ou nos pontos que faltam para a permanência. Temos de concentrar-nos nos nossos argumentos", analisou ainda Iuri Medeiros, apresentando a ementa para a equipa "superar as dificuldades".

"Não sou diferente do que era no Moreirense. Cada época que passa procuro trabalhar ao máximo para ajudar a alcançar os objetivos", clarificou também o nº 45 dos axadrezados, concluindo: "Para mim é igual jogar em casa ou fora. Sou um jogador rápido e gosto de espaço."

Autor: Pedro Malacó