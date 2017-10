O avançado Ivan Bulos, titular nos últimos cinco jogos que o Boavista realizou na 1ª Liga, lesionou-se com gravidade ao serviço da seleção do Peru e tem o resto da temporada em risco, dado que o diagnóstico clínico enviado para os responsáveis do Boavista acusa uma rotura total do ligamento cruzado anterior.

Contrariedade de elevada envergadura para a gestão do técnico Jorge Simão, não só pela intervenção cirúrgica a que Iván Bulos terá de ser submetido, mas principalmente pela paragem de aproximadamente seis meses que a recuperação acarreta.

Por outro lado, o conjunto do Bessa revelou ontem que foi convocada uma assembleia geral para o próximo dia 12, com a finalidade de votar as contas referentes à época 2016/17.

Autor: Pedro Malacó