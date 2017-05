Continuar a ler

Ivo Gonçalves regressa agora a Viseu, onde já esteve na época de 2014/2015, numa situação de inscrição fora de tempo permitida pelo regulamento de competições, quando os clubes se debatem com uma lesão prolongada de um dos guarda-redes do plantel, o que acontece com Diogo Freire, há muito afastado dos relvados, a recuperar de uma lesão no joelho.O guarda-redes poderá assim ser opção para o técnico Francisco Chaló já no jogo da primeira mão do playoff de permanência na 2.ª Liga, que opõe o Académico de Viseu, 17.º classificado na 2.ª Liga, frente ao Merelinense, equipa do Campeonato de Portugal, onde foi segundo classificado na zona Norte de subida.A partida está agendada para sábado (17 horas), no estádio do Fontelo, em Viseu, num jogo que a direção do clube beirão decidiu que seja de entrada gratuita.