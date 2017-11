Continuar a ler

O técnico viajou ontem para a Madeira, onde passa o fim de semana, mas quando voltar ao continente já deve ir para a Amoreira, e não para Coimbra. A SAD dos canarinhos deve pagar à Académica um valor equivalente, ou um pouco superior, ao que a direção da Briosa iria gastar com toda a equipa técnica até ao final da época, quando terminam contrato com os estudantes. Dessa forma, nenhum dos envolvidos fica prejudicado com o negócio ou mesmo ‘mal visto’ pelos próprios adeptos, além de serem respeitadas as vontades de todos os envolvidos. O Estoril porque quer o treinador, Ivo Vieira por querer voltar à 1ª Liga e acreditar no projeto apresentado, ao passo que a Académica fica sem técnico mas, até por não querer ‘cortar as pernas’ a Ivo Vieira, sente que lhe pagam para ceder um ativo do clube.O técnico viajou ontem para a Madeira, onde passa o fim de semana, mas quando voltar ao continente já deve ir para a Amoreira, e não para Coimbra.

Ivo Vieira, da Académica, vai ser o próximo treinador do Estoril. O anúncio oficial ainda não foi feito por nenhuma das três partes envolvidas no processo - os dois clubes e o técnico - mas Record sabe que para tal acontecer faltam apenas acertar alguns pormenores. Ou seja, nesta altura é expectável que a melhor solução seja encontrada e o técnico, de 41 anos, anunciado oficialmente como sucessor de Pedro Emanuel.Por outras palavras, o processo da mudança do técnico de Coimbra para o Estoril chegou a um ponto praticamente sem retorno e nesta fase só será anulado por algum imprevisto, cenário no qual nenhuma das partes envolvidas acredita.

Autores: Miguel Amaro e Ricardo Chambel