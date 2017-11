Continuar a ler

Em termos de Estoril, este é um dos estádios historicamente complicados. Os canarinhos já visitaram o Marítimo 17 vezes, em todas as competições, e só venceram uma, na Liga 2013/14. No escalão principal, o saldo até não é desmoralizador: além da tal vitória, o Estoril empatou sete vezes nos Barreiros e perdeu cinco. Nas outras provas: 2ª Divisão, Taça de Portugal e Taça CTT, só derrotas no terreno dos verde-rubros.Como curiosidade, mais um dado: nos últimos sete meses a equipa da Linha jogou duas vezes nos Barreiros. Na 33ª jornada da Liga 2016/17, a 15 de maio, empatou 1-1, com golo de Kléber. Já na presente época, a 1 de setembro, o Estoril perdeu 1-0, sendo assim afastado da Taça CTT.Já Ivo Vieira pode até dizer que, como treinador, nunca perdeu contra o Marítimo. Só defrontou os verde-rubros uma vez, na época 2010/11, como técnico do Nacional, empatando 1-1 em casa do rival. Ivo Vieira pode ainda dizer que conhece bem o terreno, pois já treinou o Marítimo.