Ivo Vieira não ficou contente com o empate entre o Estoril e o Marítimo. O técnico dos canarinhos considera que a sua equipa foi superior e que merecia ter saído dos Barreiros com os três pontos."Primeiro, umas palavras a considerar pela fortaleza que o Marítimo quis e conseguiu implementar no seu estádio, e nós sabíamos que era uma tarefa muito difícil. Tínhamos de ser muito competentes, muito fortes na interpretação do jogo e isso refletiu-se dentro de campo. Num campo difícil, contra uma equipa que não perde há um ano e alguns meses neste estádio, acho que o Estoril foi melhor, criou mais situações de golo, acho que teve mais posse de bola e sabe a pouco o ponto somado. As minhas equipas procuram sempre ganhar os jogos e, no mínimo, têm de ter esse comportamento no jogo. Acho que era merecido somar mais pontos do que aqueles que somámos, mas acaba por não ser mau. Dominámos o jogo quase por completo. Não permitimos que o Marítimo criasse muitas situações de golo. É fundamental trabalhar a parte psicológica dos jogadores, fazê-los acreditar naquilo que é a ideia de jogo. Libertá-los para se divertirem e terem o prazer daquilo que é o jogo, que não pode ser um sofrimento. Só tendo alegria naquilo que é o jogo é que vão conquistar alguma coisa", afirmou.Apesar do resultado, Ivo Vieira acredita que o empate pode motivar os jogadores e que ainda faltam alguns pormenores para estar à sua imagem. "É um ponto que depois pode-nos levar a ganhar confiança para o futuro. Não está tudo ganho, e na outra segunda-feira [jogo com Portimonense, a 4 de dezembro], teremos uma tarefa ainda mais difícil do que esta, porque jogamos em casa e a responsabilidade aumenta. A qualidade de jogo que pretendo para a minha ideia da equipa é dentro destes parâmetros. Provavelmente com mais intensidade e com envolvência ofensiva de mais jogadores, e, em 15 dias, a equipa não está longe, mas está a alguma distância da que pretendo", rematou.

Autor: Lusa