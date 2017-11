Continuar a ler

Em conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e na sua primeira aparição como líder da equipa, Ivo Vieira conta apenas com dois treinos na Amoreira, tempo insuficiente e prematuro para dizer o que falta realmente à equipa, garantindo, ainda assim, que existem "bons valores e muita qualidade no plantel", apesar de reconhecer que os "índices de confiança" dos futebolistas não são os ideais.O técnico madeirense desvinculou-se da Académica, que compete na 2.ª Liga, para abraçar o projeto mais "aliciante" da carreira e justificou o regresso a um campeonato onde já orientou clubes como o Marítimo e o Nacional."[O Estoril] É um clube que milita na primeira liga e queremos sempre dar um passo em frente. É o próximo e tenho que considerar que é o mais aliciante. Todos nós procuramos o melhor para as nossas vidas", argumentou.Contudo, o técnico dos canarinhos não se desvia da principal meta que tem pela frente, o de retirar o Estoril do último lugar da tabela, e consequentemente colocar um ponto final na série de 10 desaires consecutivos."A principal necessidade é tirar o Estoril desta situação em que está. Temos de procurar ser melhores e é isso é um trabalho mental. Este é um lugar que o Estoril não pode estar a ocupar neste momento. É esse o primeiro passo", referiu.Ivo Vieira apanhou a antiga equipa de Pedro Emanuel com a pior defesa da Liga, com 26 golos sofridos, e o segundo pior ataque, com apenas oito marcados. Contudo, o novo treinador já sabe como inverter a situação."Gosto de uma equipa com pedal, andamento, com muita gente na frente e forte nos duelos. É bom haver essa agressividade no bom sentido", terminou.