A contratação de Ivo Vieira é um desejo antigo do Estori, que já em 2016/17 estabeleceu contactos com o Aves – então a lutar pela subida na 2ª Liga, a exemplo do que sucede agora com a Académica, objetivo que veio a concretizar mas com José Mota ao leme (Ivo saiu quando ocupava o segundo lugar) – aquando da substituição do brasileiro Fabiano Soares (a opção acabou por recair no espanhol Pedro Carmona). Agora tudo se encaminha para abraçar o terceiro projeto profissional no escalão principal depois de trabalhar nos rivais Nacional (entre 2010 e 2012) e Marítimo (de 2014 a 2016).



O próximo treinador do Estoril será, ao que tudo indica, Ivo Vieira. O madeirense, de 41 anos, começou esta época na Académica com o objetivo assumido de regressar à 1ª Liga e a verdade é que após as primeiras 13 jornadas a Briosa segue no pelotão da frente (ocupa o 5º lugar, com 20 pontos, a cinco da zona de promoção). Ao que apurámos, os canarinhos reuniram-se ontem com Ivo Vieira e chegaram rapidamente a acordo para o treinador assumir o comando técnico da equipa da Linha, atual último classificado da 1ª Liga.Fonte próxima do processo garante a Record que Ivo Vieira aguarda apenas o acordo entre os clubes para viajar de Coimbra para o Estoril, sendo que a Briosa exige cerca de 100 mil euros para libertar o treinador do contrato até final desta temporada. Ou seja, a bola está agora do lado da SAD canarinha que deve tomar uma decisão nas próximas horas.

Autor: Ricardo Chambel