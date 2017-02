Ivo Vieira deixou o comando técnico do Aves. A desvinculação foi anunciada há momentos pela SAD e surge na sequência dos maus resultados. A equipa de Vila das Aves está em zona de subida à 1.ª Liga, contudo as três derrotas seguidas e o empate desta quarta-feira frente ao Gil Vicente determinaram a rescisão do contrato.Os adeptos avenses também já estavam desagradados com o treinador madeirense. Em comunicado, a SAD agradeceu o empenho demonstrado por Ivo Vieira desde o início da presente temporada.

Autor: André Gonçalves