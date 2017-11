Continuar a ler

Natural da Madeira, onde já orientou o Nacional e o Marítimo, Ivo Vieira não escondeu que "é sempre bom voltar", mas frisou que é "melhor voltar e conquistar pontos" perante o quinto classificado da competição.



"A minha ideia de jogo não se consegue implementar de forma consistente em 15 dias, mas já adquirimos algumas das coisas que pensamos para o jogo. Foram duas semanas de correção, trabalho psicológico e incentivo para ultrapassar o momento que a equipa atravessa", explicou.



Questionado sobre a estratégia dos jogadores para esta partida, o técnico antecipou "um jogo de ataque, com linhas juntas e subidas", fiel ao que preconiza para esta nova fase dos estorilistas, depois da passagem de Pedro Emanuel e de Filipe Pedro, este último de forma interina.



"Temos um plantel com qualidade em termos individuais, precisamos melhorar em termos coletivos", sentenciou.



O treinador do Estoril, Ivo Vieira, prepara a sua estreia à frente do último classificado da Liga NOS, no domingo, no terreno do Marítimo, e espera elevar o clube para uma posição mais tranquila. Em conferência de imprensa no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico manifestou ainda a esperança de já ver algumas mudanças na dinâmica da equipa ao fim de quase duas semanas de trabalho na Amoreira."Temos valor para ter outra posição na tabela, mas é com trabalho que se consegue", referiu o treinador, de 41 anos, acrescentando que uma eventual subida na classificação só será possível com "dedicação, concentração e empenho".

Autor: Lusa