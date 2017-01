Continuar a ler

Nas nomeações divulgadas esta quarta-feira pelo CA da FPF, destaque também para a indicação de Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria, para o encontro entre Sporting e Paços de Ferreira, no Estádio de Alvalade, também no sábado, às 20H30.



As nomeações para os jogos Moreirense-Feirense, Vitória de Setúbal-Benfica e Rio Ave-Sp. Braga ainda não são conhecidas, face à realização da 'final four' da Taça da Liga, cujas meias-finais se realizam hoje e quinta-feira e a final no domingo.



Nomeações da 19.ª jornada



Sexta-feira, 27:



Boavista - Belenenses, Luís Godinho (Évora).



Sábado, 28:



Tondela - Desportivo de Chaves, João Matos (Viana do Castelo).



Nacional - Arouca, João Mendes (Santarém).



Vitória de Guimarães - Marítimo, Rui Costa (Porto).



Estoril - FC Porto, Manuel Oliveira (Porto).



Manuel Oliveira, da Associação do Porto, é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem (CA) da federação (FPF) para a visita do FC Porto ao Estoril, no sábado (18H15), da 19.ª jornada da Liga NOS.Esta época, Manuel Oliveira já esteve num jogo dos dragões, quando a equipa treinada por Nuno Espírito Santo consentiu um empate sem golos no Estádio do Restelo, frente ao Belenenses, na 11.ª jornada, a 26 de novembro.

