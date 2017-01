O Olhanense, último classificado da 2.ª Liga, irá inscrever até ao fecho do mercado o avançado Nabil Jaadi, de 20 anos, nascido em Marrocos e com passaporte belga.Formado no Anderlecht, Jaadi mudou-se depois para a Udinese, clube que ainda não chegou a representar, sendo sucessivamente emprestado a Latina, Granada B (2014/15) e Ascoli (primeira metade da temporada em curso, registando oito aparições e nenhum golo).Durante esta terça-feira foi inscrito pelo Olhanense outro avançado, Kevin Ademola, sueco-colombiano de 18 anos proveniente do Club Deportivo Udinese Football School, da Colômbia, e que deverá atuar nos juniores. O seu pai, Ademola, foi internacional pela Nigéria.

Autor: Armando Alves