Javi Chica afinal já não vai ser reforço do Estoril. Pedido expresso de Pedro Carmona , o defesa não chegou a acordo com os canarinhos, pelo que não vai ingressar a formação às ordens do treinador espanhol.Entretanto, os canarinhos treinaram esta manhã na Amoreira, já com Dankler incorporado, embora ainda sob certas precauções. Já o lateral Joel fez tratamento e ginásio com vista à recuperação da mialgia na coxa esquerda de que padece. Quanto a Nuno Lopes e Matheus Índio, o segundo continua a trabalhar à parte e o primeiro ainda não apresenta evolução aparente.Para esta quinta-feira está agendado treino às 10H30 na Amoreira, antecedido pela entrevista com um jogador pelas 9H45 sobre o desafio com o FC Porto. Os primeiros 15 minutos do apronto serão abertos à Comunicação Social.

Autor: Manuel António Abrantes