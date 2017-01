Javi Chica é o mais recente reforço do Estoril. O lateral-direito de 31 anos já está em Portugal e deve assinar hoje contrato, depois de realizar testes físicos e exames médicos. O jogador foi pedido pelo treinador Pedro Carmona.

O defesa é o quinto reforço de inverno dos canarinhos, depois dos médios Allano e Carlinhos, do avançado André Claro e do lateral-direito Nuno Lopes. Aliás, a lesão deste último abriu portas a Javi Chica, pois o português pode parar durante um mês e o Estoril precisa de um lateral experiente para entrar já na equipa.

Recorde-se que tem sido Joel, lateral-esquerdo, a jogar na direita, depois das lesões de Mano (regressou esta semana) e de Lucas Farias, que rescindiu contrato.

Javi Chica é um jogador experiente depois de disputada a Liga espanhola durante oito épocas seguidas – cinco pelo Espanyol e três pelo Betis –, contando 179 jogos no escalão principal de Espanha. Nas duas últimas épocas representou o Valladolid e estava agora no Llagostera, da 2ª Divisão B, para manter a forma, depois de ter falhado uma transferência para o estrangeiro no último verão.