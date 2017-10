Jefferson Encada foi um dos jogadores mais perigosos do Olhanense, desequilibrando e criando várias jogadas de perigo para o Benfica na partida da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. No final do encontro, enaltece a exibição de todo o grupo e considera que o resultado deveria ter sido outro."Para ser sincero, não senti diferença de valor entre as equipas. Mostrámos o nosso valor, demos tudo em campo e ficou o sabor que poderíamos ter feito pelo menos um golo, mas o jogo é isto. Tivemos várias oportundiades, mas não conseguimos faze", lamentou o jovem, não escondendo o desejo de um dia poder ter oportunidade de vingar no Sporting, emblema pelo qual está emprestado ao Olhanense: "O meu futuro agora é aqui. Vou continuar a fazer o meu trabalho aqui. Estou bem e espero ter a minha oportunidade no meu grupo Temos feito bons jogos. Perdemos o último jogo do campeonato, mas tem sido uma boa época e é continuar a acreditar. Vamos subir à 2.ª Liga, eu acredito nisso".

Autor: Valter Marques