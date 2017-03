O jejum de Maurides acabou em boa altura. O reforço de inverno do Belenenses brilhou na última jornada, ajudando a arrancar um triunfo na sua porta de entrada na Europa: Arouca.

O avançado brasileiro, de 22 anos, está na segunda passagem por Portugal, que não poderia ter principiado melhor. Ao segundo jogo pelos azuis surgiu a estreia a marcar com a Cruz de Cristo ao peito e logo com um inédito bis na Liga NOS. No primeiro jogo a titular às ordens de Quim Machado, Maurides mostrou eficácia letal com dois golos em apenas cinco minutos, e curiosamente ambos a serem apontados na sequência de pontapés de canto.

Veio para ficar

"Agradeço terem-me trazido. Ficarei enquanto precisarem de mim", garantiu Maurides, após o jogo. O avançado, de 1,89 metros, assinou com o Belenenses até 2020 e predispõe-se a acabar com a instabilidade na posição.

Em 2015/16, jogou em Arouca por empréstimo do Internacional e o arranque de época foi prometedor: cinco golos em 14 jogos na Liga. O resto da temporada nem tanto – não voltou a marcar apesar de ter contabilizado 32 presenças no campeonato. Com o último golo oficial a ser apontado diante do Marítimo a 19 de dezembro de 2015, deixou os arouquenses em junho com apenas seis golos marcados em todas as provas e cumpriu os primeiros 6 meses de 2016/17 no Figueirense, onde não faturou... até ao bis em Arouca.



Nova reviravolta e frente a Machado



O Belenenses alcançou diante do Arouca a oitava vitória oficial da época, a segunda em que faturou mais do que um golo. O triunfo na Serra da Freita aconteceu com reviravolta, a segunda de 2016/17... e também a segunda com Manuel Machado como técnico adversário. A 10 de setembro, o agora treinador do Arouca ainda orientava o Nacional quando o Belenenses venceu os insulares por 2-1 no Restelo.