Apesar da prestação da internacional portuguesa, o Levante não conseguiu mais do que um ponto no reduto do Sevilha, em jogo da 4.ª jornada da Liga Iberdrola que terminou 5-5.

Jéssica Silva estreou-se como titular do Levante com uma exibição muito elogiada nas redes sociais e com dois golos.A jogadora ex-Sp. Braga, que falhou o último Europeu devido a uma lesão que sofreu no estágio da Seleção Nacional, já tinha jogado alguns minutos, mas ontem foi pela primeira vez aposta do técnico Andrés Tudela no onze inicial.

Autor: Cláudia Marques