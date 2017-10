Continuar a ler

A Seleção Nacional prepara agora a estreia no apuramento para o Mundial frente à Bélgica, esta terça-feira em Penafiel. Jéssica reconhece que Portugal está "em outro patamar" depois da prestação no Europeu. "Toda a gente olha para nós de uma maneira diferente e melhor. Estamos cientes das nossas qualidades, daquilo que fizemos para chegar aqui. Temos qualidade para continuar a evoluir", garante, reconhecendo que até a análise das adversárias deve estar a ser feita "de uma maneira mais especial".



"O nosso grupo tem seleções muito fortes, mas com algum equilíbrio. Todas as seleções podem roubar pontos umas às outras", admite, sublinhando que agora o foco está nas belgas. "Vamos tentar contrariar as dificuldades e mostrar a nossa qualidade. Vamos entrar no jogo a saber que podemos ganhar", rematou.



O sonho de Jéssica Silva virou um pesadelo, quando se lesionou no último treino antes da partida da Seleção Nacional para a Holanda. Acabou por assistir ao Campeonato da Europa de fora, mas agora a avançada do Levante está de volta com vontade... de marcar golos."É muito bom, um orgulho tremendo voltar a treinar com elas, fazer parte deste grupo. Não foi fácil ver o Europeu de fora. Senti de forma diferente, mas como lá estivesse", confidencia a jogadora de 22 anos, que na época passada brilhou no Sp. Braga, tendo feito parte do onze do ano do Sindicato dos Jogadores.

Autor: Cláudia Marques