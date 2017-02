Continuar a ler

Os responsáveis da SAD do clube decidiram na última sexta-feira rescindir contrato com Sérgio Boris, técnico de 40 anos e que terminou uma ligação de cinco temporadas com o Cova da Piedade, clube que fez evoluir dos campeonatos distritais até às competições profissionais."O João Barbosa é o novo treinador do Cova da Piedade. Trata-se de um técnico que mereceu a confiança da administração da SAD e que já vai orientar a equipa na quarta-feira contra o Santa Clara, na deslocação aos Açores. O vínculo com o João Barbosa é até ao final da próxima época", adiantou, em conferência de imprensa, António Soares, diretor-geral da SAD do Cova da Piedade e ex-presidente do Belenenses.Por seu turno, João Barbosa prometeu "tentar inverter" este ciclo negativo. "Estes jogadores dão-me inteira confiança para sair desta situação. Tive outras propostas, mas decidi aceitar este convite, porque o Cova da Piedade apresentou-me um projeto ambicioso", referiu João Barbosa, de 39 anos, que terá como adjuntos Ricardo Borges, Jorge Nabais e Marco Botelho.António Soares não confirmou, entretanto, uma presumível saída do ponta de lança Ricardo Barros, o melhor marcador da equipa na 2.ª Liga, com cinco golos, para a formação sul-coreana do Gwangiu. "O Ricardo Barros teve convites para sair, mas continua a ser jogador do Cova da Piedade e faz parte do plantel. Não foi utilizado nos últimos dois jogos por opção técnica", garantiu António Soares à agência Lusa.Entretanto, o diretor-geral da SAD do clube de Almada também revelou que os próximos três jogos do Cova da Piedade serão alvo de transmissão televisiva na Sport TV, o que acontece pela primeira vez esta temporada.Neste rol de diretos televisivos figuram os embates do próximo domingo, com a receção ao Portimonense (28.ª jornada, às 11h15), deslocação a Coimbra para defrontar a Académica (29.ª jornada, às 11h15) e receção ao Sporting B, referente à 30.ª jornada, novamente às 11h15.