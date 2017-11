Continuar a ler

Com este envolvimento como pano de fundo, as nomeações para a jornada ainda não tinham sido conhecidas - e as dos restantes jogos continuam por anunciar -, proporcionando algo inédito esta época. É que houve oito ocasiões em que as nomeações foram divulgadas nas quartas-feiras e três nas quintas-feiras (7.ª, 8.ª e 11.ª jornadas).



Refira-se que João Capela terá como assistentes Paulo Brás e Bruno Jesus, ao passo que João Malheiro Pinto será o quarto árbitro. O VAR é Bruno Paixão e Venâncio Tomé desempenha as funções de AVAR.

Está desfeito o 'mistério'. João Capela foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o Belenenses-Chaves, partida que abre, esta sexta-feira, a 12.ª jornada da Liga NOS. A novidade está no facto de o anúncio ter sido feito no próprio dia do jogo, algo inédito nesta temporada.A nomeação de Capela surge na sequência de os pedidos de dispensa de quase todos os árbitros da Categoria C1 terem seguido os prazos legais e, por isso, só entrarem em vigor na 15.ª jornada da Liga e 17.ª da 2.ª Liga. Desta forma, as competições profissionais continuam asseguradas para já.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto