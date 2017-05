O médio do Benfica, cedido ao V. Setúbal, João Carvalho voltou a ser eleito, pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), o melhor jogador jovem da Liga NOS no mês de abril.O futebolista, de 20 anos, que já conquistara o troféu no mês de março, obteve 23,71 por cento dos votos, seguido por Nélson Semedo (Benfica), que somou 12,46 por cento, e Gelson Martins (Sporting), 9,80 por cento.Na Ledman LigaPro, o defesa André Teixeira, do Leixões, foi eleito o melhor jogador jovem do mês de abril. O defensor de 23 anos somou 20,08 por cento dos votos, seguido pelo colega de equipa Ença Fati, com 12,89 por cento, e Francisco Ferreira (Benfica B), com 11,19 por cento.A votação levada a cabo no site do Sindicato tem um peso final de 40 por cento na eleição do melhor jogador jovem do mês das ligas profissionais, enquanto as notas atribuídas pelos três diários desportivos ('A Bola', 'O Jogo' e 'Record') têm 60 por cento de peso na ponderação final.Os prémios serão entregues pelo SJPF a João Carvalho e André Teixeira, em datas a definir.

Autor: João Lopes