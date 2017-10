Continuar a ler

"Os resultados não estão a aparecer, mas a equipa tem qualidade. Basta uma vitória para começar a recuperação. O lugar do Estoril é na Liga NOS e acredito que vai continuar lá. Aproveito para desejar a melhor sorte a todos", afirmou.Apesar de afastado, João Coimbra continua a ter amigos no plantel e contou-nos como os jogadores estão a viver este momento: "Eles sabem que estão a atravessar uma fase má, acontece a muitas equipas. Tens uma oportunidade para marcar e não o fazes e depois ao mínimo erro sofres um golo. É assim que se sentem, por isso querem entrar em campo rapidamente para ganhar um jogo."A SAD do Estoril anunciou não vai despedir o treinador. Uma medida bem tomada, segundo o ex-capitão: "O trabalho do Pedro na época passada foi muito bom. Muitas vezes não é por despedir o treinador que as coisas mudam, a SAD sabe isso. Tal como a culpa não é só da defesa, a equipa sofre golos mas também não tem marcado."