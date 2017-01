Continuar a ler

João de Deus considerou que este jogo era importante, uma vez que a equipa vinha de um resultado mau e queria dar a volta à situação.



"Este jogo era importante para nós, vínhamos de um jogo mau. Trabalhámos todos muito para inverter a situação e não cometer os erros que vínhamos a cometer. Durante a semana fomos todos inexcedíveis", prosseguiu o técnico. "O que se passou aqui, é como eu digo, é surreal, isto não existe".





O treinador considera que a equipa de arbitragem teve influência no resultado, não só pelo golo anulado aos jovens leões nos primeiros minutos da partida, mas também porque teve um jogador expulso no arraque do segundo tempo.



"Nunca pode, num desporto colectivo, um golo acontecer… custa-me falar. A equipa de arbitragem fez um golo hoje e isto não pode acontecer. Tem mesmo de acabar, todos erramos e equivocamos mas assim não dá. Isto não é nada", acrescentou. "O que vou dizer aos meus miúdos? Não posso dizer nada aos meus miúdos, fomos melhores na primeira parte, criámos oportunidades, jogámos futebol, fizemos tudo para marcar, mas não marcámos. Começámos a sergunda parte a jogar com dez... Fomos bravos, empatámos com mérito, crença e vontade, mas o jogo já tinha sido adulterado. Este jogo foi adulterado".





Com os erros dos árbitros na ordem do dia, João de Deus pediu que se fizesse exemplo deste jogo e que este tipo de lances não se repetisse em nenhum estádio.



"Bem sei que a 2.ª liga não tem a mesma visibilidade da 1.ª, mas aquilo que eu gostava é que este lance passasse, fosse visto e que não se repetisse nos estádios portufueses. Não se repete este, de certeza, mas repetem-se outros. Isto foi terrivel, isto é terrivel, isto acaba com tudo, isto deixou… Não quero alongar-me muito mais".





Antes de terminar, João de Deus assumiu a responsabilidade pela derrota, mas sublinhou que, enquanto pai, não quer que um filho seu jogue futebol.



"Estou eu aqui a dar a cara e a assumir a derrota. O treinador João de Deus é responsável pela derrota em casa da equipa B com a equipa do Braga", atirou. "O pai João de Deus não quer que o filho João de Deus de cinco anos jogue futebol se for assim. Eu não quero".