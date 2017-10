Em estreia nas convocatórias do Sub-21, João Gamboa mostrou-se ambicioso e confiante para o encontro com a Bósnia, marcado para a próxima terça-feira, de apuramento para o Europeu da categoria, a realizar em 2019. E, pese embora a estreia, o médio do Sp. Braga garante estar a gerir bem a questão mental."Não encaro com ansiedade. Vou disputar um lugar na equipa com um jogador de muita qualidade (Rúben Neves), mas estou a trabalhar pela minha oportunidade", garantiu o jogador, de 21 anos, que deixa um alerta relativamente ao adversário da próxima semana."Não existem jogos fáceis. O importante é encara o encontro com seriedade. O facto de jogarmos fora tem influência e temos de ser sérios. Temos um bom espírito de grupo", garantiu.

Autor: Bruno Dias