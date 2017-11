O treinador do Leixões, João Henriques lamentou a derrota frente ao Farense . O técnico considera que a equipa criou oportunidades mas faltou eficácia."Chegámos ao 1-0 e, antes do empate do Farense, tivemos uma oportunidade clara de fazer o 2-0 e ficar mais por cima do jogo. Sofremos o golo numa altura em que o Farense nada tinha feito para o merecer. Fomos para o intervalo com uma igualdade, algo injusto, e depois a segunda parte foi atípica. O Farense fez um remate à nossa baliza e fez um golo, e nós tivemos várias situações para poder fazer golo e não conseguimos, umas vezes por mérito do Farense e outras vezes por demérito nosso", afirmou, deixando críticas ao estado do relvado."Mas a realidade é que fomos eliminados, num campo lastimável para a prática do futebol, isso é que tem de ser referido. Não dignifica nada o futebol, tanto do Farense como do Leixões, duas equipas com bons intervenientes, prejudicados pelo estado do terreno. As duas equipas sofreram o mesmo, mas não se pode apresentar um campo destes para um jogo de futebol", destacou.

Autor: Lusa