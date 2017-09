João Henriques estava naturalmente satisfeito com o resultado, que permitiu aumentar para cinco o número de vitórias consecutivas. "Foi um jogo em que ambas as equipas fizeram algumas alterações. Apresentámos apenas três titulares do último jogo e isso demonstra a qualidade do nosso plantel", constatou o treinador do Leixões, admitindo que a segunda parte foi mais bem conseguida.



"A primeira parte foi mais apertada e raramente conseguimos criar combinações que pudessem proporcionar situações de perigo, mas depois tivemos um jogo mais bem conseguido na segunda parte, já que as únicas oportunidades de golo foram nossas", lembrou, satisfeito por ter derrotado uma equipa de escalão superior. "Ganhámos bem contra uma equipa da Liga NOS, somos os ‘outsiders’ deste grupo, mas voltamos a mostrar que no Mar mandamos nós."