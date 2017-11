João Manuel Pinto, que recentemente deixou o comando do Moncarapachense, vai continuar a trabalhar na Série E do Campeonato de Portugal, agora orientando a equipa do Lusitano de Vila Real de Santo António, última classificada daquela prova, com apenas quatro ponto somados, a seis da zona de salvação.O antigo jogador de Benfica e FC Porto inicia funções na manhã desta quarta-feira e é o quarto treinador do Lusitano, na temporada em curso, sucedendo a três italianos. Felice Melchionna e Giovanni Pisano trabalharam no clube na pré-época mas acabaram por sair, e o compatriota Carmine Esposito, que se lhes seguiu, cessou funções depois da goleada sofrida no último domingo frente ao Olímpico do Montijo (5-2).O novo treinador do Lusitano terá como adjunto Guido Silvestre, que também o auxiliara no Moncarapachense, durante pouco mais de uma época, com a dupla a sagrar-se, em 2016/17, campeã do Algarve.

Autor: Armando Alves