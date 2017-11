Continuar a ler

Acréscimo de responsabilidade? "Cada vez que estamos na Seleção temos de mostrar o nosso valor. Estão sempre a aparecer novos jogadores e a responsabilidade é sempre a mesma. Temos sempre novos talentos e temos de provar que merecemos cá estar."



João Mário faz apelo aos portugueses: «Não pensem apenas na parte desportiva» Como viveram drama dos incêndios? "Estes dois jogos têm também a parte solidária. Queria apelar a que os portugueses não pensassem só na parte desportiva, que vão a Leiria sabendo que a partida tem uma parte solidária muito importante. Estando fora, soube das notícias com tristeza e agora cabe-nos ajudar desta forma. Espero que os portugueses também o façam."



Ausência de Ronaldo. "O Cristiano está sempre cá, mas agora não. Sentimos sempre a sua falta, pelo jogador que é e pela pessoa que é."



Possivel vencer o Mundial? "É mais competitivo que o Europeu mas Portugal pode ser sempre candidato. Há seleções mais favoritas mas acreditamos."



João Mário e a concorrência dos mais novos: «Temos de provar que merecemos cá estar» Arábia Saudita, primeiro adversário nestes particulares. "sabemos que é uma seleção que vai estar no Mundial e este jogo é um pouco mas importante que o segundo porque podemos encontrá-los na fase final. Tem qualidade mas somos Portugal e iremos encarar da melhor forma este teste."



Interesse do PSG e o foco antes do mercado. "Rumores fazem parte do futebol. Mantenho-me sempre focado e tento sempre dar o melhor onde estou. Como estou fora, gosto muito mais quando venho cá, é bom voltar a casa. Mas nada me faz perder a concentração."



Trajeto recente no Inter, com pouca utilização. "Contra factos não há agumentos. É óbvio que queria jogar mais, como qualquer um na minha situação, mas acredito sempre que as coisas podem mudar e é nisso que trabalho. Tenho a certeza que jogarei muito mais, de uma forma ou de outra. Mas agora tenho de mostrar ao selecionador que mereço fazer parte do grupo. Momento atual no clube não retira a minha convicção de que posso estar nos eleitos para o Mundial."



Procurar outro clube? "Não sei, veremos. Ainda é cedo, falta algum tempo para o mercado. Irei ver o que irá acontecer e depois tomarei uma decisão, sempre com noção do que é melhor para mim e do que ambiciono para a minha carreira." "Cada vez que estamos na Seleção temos de mostrar o nosso valor. Estão sempre a aparecer novos jogadores e a responsabilidade é sempre a mesma. Temos sempre novos talentos e temos de provar que merecemos cá estar.""Estes dois jogos têm também a parte solidária. Queria apelar a que os portugueses não pensassem só na parte desportiva, que vão a Leiria sabendo que a partida tem uma parte solidária muito importante. Estando fora, soube das notícias com tristeza e agora cabe-nos ajudar desta forma. Espero que os portugueses também o façam.""O Cristiano está sempre cá, mas agora não. Sentimos sempre a sua falta, pelo jogador que é e pela pessoa que é.""É mais competitivo que o Europeu mas Portugal pode ser sempre candidato. Há seleções mais favoritas mas acreditamos.""sabemos que é uma seleção que vai estar no Mundial e este jogo é um pouco mas importante que o segundo porque podemos encontrá-los na fase final. Tem qualidade mas somos Portugal e iremos encarar da melhor forma este teste.""Rumores fazem parte do futebol. Mantenho-me sempre focado e tento sempre dar o melhor onde estou. Como estou fora, gosto muito mais quando venho cá, é bom voltar a casa. Mas nada me faz perder a concentração.". "Contra factos não há agumentos. É óbvio que queria jogar mais, como qualquer um na minha situação, mas acredito sempre que as coisas podem mudar e é nisso que trabalho. Tenho a certeza que jogarei muito mais, de uma forma ou de outra. Mas agora tenho de mostrar ao selecionador que mereço fazer parte do grupo. Momento atual no clube não retira a minha convicção de que posso estar nos eleitos para o Mundial.""Não sei, veremos. Ainda é cedo, falta algum tempo para o mercado. Irei ver o que irá acontecer e depois tomarei uma decisão, sempre com noção do que é melhor para mim e do que ambiciono para a minha carreira."

João Mário faz apelo aos portugueses: «Não pensem apenas na parte desportiva»

João Mário e a concorrência dos mais novos: «Temos de provar que merecemos cá estar»

João Mário foi o escolhido para falar aos jornalistas no segundo dia de trabalhos da Seleção Nacional na Cidade do Futebol. Os campeões europeus preparam os dois particulares, com Arábia Saudita e Estados Unidos, e o médio assumiu o papel de um dos mais velhos deste grupo, integrando as muitas caras novas. O futuro no Inter Milão e a parca utilização no clube italiano (esta temporada, o jogador de 24 anos foi apenas três vezes titular na formação italiana e nos últimos dois encontros nem saiu do banco) foram tema de conversa, com o centro-campista a admitir que o futuro pode passar por outro lado."Sim, faço parte do grupo há algum tempo mas conheço-os das seleções jovens. É um grupo muito bom mas há conhecimento entre nós e isso facilita a integração."