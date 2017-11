Satisfeito pela 30ª internacionalização pela seleção principal, João Mário festejou ainda o primeiro golo – um remate forte que resultou no terceiro e último da equipa das quinas no Fontelo – com a camisola de Portugal, razão mais do que suficiente para que o jogo com a Arábia Saudita fique nas melhores recordações do médio do Inter de Milão."Marcar o primeiro golo pelo meu país é sempre um momento especial", começou por dizer o jogador, de 24 anos, admitindo, depois, que este era já um objetivo que perseguia há algum tempo. "Finalmente chegou, o que me deixa muito feliz", frisou.Com a missão de acolher bem quem agora chegou à seleção, João Mário defende, porém, que foi um processo bastante fácil. "Conhecemos melhor os processos do míster, por isso tentámos passar a mensagem. É normal que possamos ajudar de alguma forma. São jogadores que já conhecíamos bem, pois estiveram connosco nas seleções jovens, o que torna tudo muito mais fácil", constatou o médio, que ontem teve ainda um outro momento marcante, ao envergar pela primeira vez a braçadeira de capitão.