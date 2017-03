Continuar a ler

O Desportivo de Chaves, na sétima posição, com 32 pontos, visita o Belenenses, no 11.º lugar, com 29 pontos, no domingo, às 18 horas, em jogo da 24.ª jornada da Liga NOS, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: António Filipe e Emanuel Novo.



- Defesas: Nélson Lenho, Victor Massaia, Pedro Queirós, Nuno André Coelho, Rodrigo e Carlos Ponck.



- Médios: Braga, João Patrão, Pedro Tiba, Davidson e Bressan.



O avançado João Mário regressou este sábado à convocatória do Desportivo de Chaves , que visita no domingo o Belenenses , na 24.ª jornada da Liga NOS, após mais de dois meses sem ser opção para Ricardo Soares.De fora, por lesão, ficaram Ricardo, Vukcevic, Fábio Santos, Hamdou Elhouni, Felipe Lopes, Mathaus e William. Já Petrovic e Fall não constam da lista, por opção do técnico do emblema azul-grená, Ricardo Soares.

Autor: Lusa